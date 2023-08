Váratlanul Kijevbe látogatott Trump egyik előválasztási riválisa

Christie korábban védelmébe vette az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásokat, megjegyezve, hogy erre szükség van az olyan ellenfelekkel szemben, mint Oroszország vagy Kína. Az év elején Donald Trump volt amerikai elnököt is bírálta, amiért nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy Ukrajnának meg kell-e nyernie a háborút.

Chris Christie, the Republican presidential candidate, visited war-torn and , met with President Volodymyr Zelensky. He had previously expressed robust support for Ukraine as a democratic ally.Source: The Washington Post #Moshchun