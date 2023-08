Felvétel: belelendültek az ukránok, hírhedt orosz hajóra csaptak le

Itt a második fekete-tengeri dróntámadás 24 órán belül: éjszaka az oroszok SIG tartályhajójára csaptak le. A tankert a megszállt Krím-félszigetet és Oroszországot összekötő Kercsi hídtól délre, mintegy 27 km-re érte a támadás.

A támadást egy vízi drón hajtotta végre, 450 kg TNT-t használva. A közösségi médiában már terjed egy felvétel, amelyen állítólag a SIG tartályhajó elleni dróncsapás látható.

Ukrán biztonsági források szerint Ukrajna vállalta a felelősséget a Kercsi híd közelében orosz tanker elleni éjszakai dróncsapásért. Az SzBU (Ukrán Biztonsági Szolgálat) szerint a "sikeres különleges műveletben" egy tengeri drónt és robbanóanyagot használtak, és a haditengerészettel összehangoltan hajtották végre az ukrán felségvizeken - írják a jelentések - írja a brit Sky News.

Az orosz tengeri és folyami szállításért felelős szövetségi ügynökség (Roszmorrecsflot) Telegram-bejegyzése szerint

a hajó gépháza szenvedett kárt.

A fedélzeten 11 fős személyzet tartózkodott, de senki sem sérült meg. Az esethez orosz részről két vontatóhajó érkezett, a krími orosz hatóságok szerint a hídon le kellett állítani a komp- és közúti forgalmat. A jelentések szerint a hídon azóta már helyreállt a forgalom.

A 2014-ben épített, 5 ezer tonnás SIG tartályhajó Oroszország egyik legnagyobbja, a szentpétervári székhelyű Transzpetrocsart tulajdonában van. Az Egyesült Államok 2019-ben szankciókkal sújtotta a vállalatot, mert segített a szíriai orosz erők repülőgép-üzemanyaggal való ellátásában, és most is

az orosz csapatok üzemanyaggal való ellátására használták.

