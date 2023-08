NATO-tagállam területén csapódhatott be egy orosz drón, új csúcsfegyvert mutatott be Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Péntek hajnalban ukrán pilóta nélküli vízi járművek támadást indítottak a Fekete-tenger keleti partján fekvő Novorosszijszk kikötője ellen. Reggelre az első olyan videó is megérkezett, melyen az látható, hogy az egyik orosz hadihajó találatot kapott. Kijev most közzé tette az egyik drón kamerájának felvételét is.