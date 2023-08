Retteghet Amerika: egészen elképesztő fegyvert mutatott be a Közel-Kelet renegátja

Miközben Ukrajna épp távvezérelt kamikaze-hajókkal pusztítja az orosz hajókat a Fekete-tengeren, Irán az ilyen eszközök működési elvéhez hasonló fegyvert mutatott be a közelmúltban. Az iráni hajó azonban nem egy távvezérelt, netán teljesen önálló célkeresésre képes tengerészeti drón, hanem a szó szoros értelmében egy kamikaze-hajó:

Irán fogott egy motorcsónakot és telerakta robbanószerekkel, majd bemutatta, mint modern fegyver.

A legérdekesebb az új fegyverrel kapcsolatosan még csak nem is ez, hanem az, hogy teljes mértékben ember által kezelt: olyannyira, hogy a motorcsónakot egy fedélzeten tartózkodó katona irányítja, aki az utolsó pillanatban, a hajó célterületre érkezése előtt a tengerbe veti magát.

Iran has a kamikaze boat, but it has a twist.Its not unmanned & requires a personnel on board to control it, who jumps off after aiming the boat at the target. pic.twitter.com/cVLxVBH8fL