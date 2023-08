Két hidat támadott Ukrajna, gázvezeték is megsérült

Ukrajna korábban júniusban mért csapást a Csonhar-hídra, amely egyike a Krím és a szárazföldi Ukrajna közötti kevés összeköttetésnek. Arról egyelőre nincs hír, hogy mekkora kár keletkezett a hídban. A CNN beszámolója szerint a híd jelenleg le van zárva a forgalom elől, de Saldo szerint holnap újra megnyitják. A megbízott kormányzó szerint Storm Shadow rakéták értek célba. Az ukrán fél még nem kommentálta a támadást. (Frissítés: Ukrajna is bejelentette a támadás tényét.)

A Storm Shadow egy nagy hatótávolságú, lopakodó képességekkel rendelkező, az Egyesült Királyság és Franciaország által közösen kifejlesztett cirkálórakéta, amelyet jellemzően a levegőből indítanak. A 250 kilométert meghaladó lőtávolságával alig marad el az amerikai gyártmányú Army Tactical Missile Systems (ATACMS) 185 mérföldes hatótávolságától, amelyet Ukrajna már régóta kér.

A másik hídra a herszoni kormányzó szerint az ukránok összesen 12 rakétát lőttek ki, 9-et a légvédelem lelőtt. Egy civil megsebesült, aki éppen a hídon haladt át. Megszakadt a híd mellett futó gázvezeték a Sztrelkovszkoje mezőtől Genicseszkig, amely a híd mellett futott. A város több mint 20 ezer lakosa maradt gázellátás nélkül. Saldo szerint a hídnak nincs fontos katonai jelentősége.

The information about the strikes on two bridges in Crimea appeared today:The bridge over the Tonkyi Strait near Henichesk, which connects the town of Henichesk with the Arabat Spit. The gas pipeline next to the bridge was damaged. Chongar Bridge, which connects the pic.twitter.com/njIxs9y66s