Brutálisan felpörgette a tüzérségi támadásokat Oroszország

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes szerint Oroszország felpörgette a tüzérségi támadásokat a keleti fronton. Míg a múlt hét előtti héten 8000 tüzérségi támadást hajtottak végre, a múlt héten már 9000-et – mondta a tisztviselő.

Van egy tervük. Vissza akarják szerezni azokat a területeket, amelyeket elvesztettek Harkiv megyében

– jelentette ki Maljar. A miniszterhelyettes azokra a területekre utalt, amelyeket az ukrán csapatok tavaly szeptemberben szereztek vissza az oroszoktól az eddigi legsikeresebb ellentámadásuk során.

Maljar szerint különösen intenzív harcok folynak a Harkiv megyei Kupjanszknál, illetve a Donyeck megyei Limannál található erdős területeken.

