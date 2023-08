ISW: komoly problémákat jelenthet az orosz erőknek Ukrajna hétvégi sikere

Az orosz források állítása szerint bár az orosz légvédelem rengeteg Storm Shadow rakétát megsemmisített, ennek ellenére a Henicseszk-szoroson átívelő híd "részben összedőlhetett", míg a Csonhar közúti híd mindkét oldalán károk keletkeztek.

Az ISW megállapítja, hogy Ukrajna támadásai arra késztetik az orosz erőket, hogy a közúti forgalmat a rövidebb (és biztonságosabb) keleti útvonalakról a hosszabb nyugati átkelőhelyekre tereljék át.

A jelentés szerint jelenleg a teljes közúti forgalom az M-17-es autópályát terheli, ez a rendkívül szűk keresztmetszet – legalábbis a másik hidakon zajló javítás idejére – egyaránt kihatással lehet a katonai, és a civil logisztikára is, amely növeli a késések és a forgalmi dugók esélyét.

Ukrainian forces struck two key road bridges along critical Russian grounds lines of communication (GLOCs) connecting occupied Crimea and occupied Kherson Oblast on August 6, causing Russian forces to reroute road traffic from shorter eastern routes to longer western routes. pic.twitter.com/8goDzwWiJb