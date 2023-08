Benyújtotta a kérvényt Ukrajna: ATACMS-rakétarendszerek kellenek

Nagy hatótávolságú ATACMS-rakétarendszereket kért az ukrán külügyminiszter az Egyesült Államoktól – írja a Sky News.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter telefonon egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Antony Blinkennel.

A beszélgetés során szóba került az ukrán gabonaalku, illetve a háború esetleges lezárása is. A hívás során Kuleba új fegyvereket is kért: hivatalosan is felszólította az Egyesült Államokat, hogy küldjenek nekik ATACMS-rakétarendszereket.

Az MGM-140 ATACMS egy nagy hatótávolságú, harcászati ballisztikus rakétarendszer, amely kompatibilis az M142 HIMARS és M270 MLRS rendszerekkel is. Egy ilyen fegyver körülbelül 300 kilométeres lőtávolsággal rendelkezik, segítségükkel az ukránok mélyen a frontvonal mögötti orosz állásokra tudnának sikeresen találatot leadni.

Az Egyesült Államok azért nem ad ATACMS-rendszereket Ukrajnának, mert tartanak tőle, hogy Oroszország nemzetközileg elismert határain belül támadnának velük.

Címlapkép forrása: US Army via Commons