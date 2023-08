Felvételen a világ egyik legnagyobb kaliberű rakéta-sorozatvetőjének bevetése: így csapott le az ukrán állásokra a "Snowflake"

Az egyik felvételen a „házi készítésű”, 324 milliméteres „Snowflake” rakéta-sorozatvető látható, amely egy KrAZ-260-as alvázra alapul. A rakétavető egy sínpár, amely két 1,5-9,6 kilométer hatótávolságú rakéta indítására alkalmas.

Russians seem to be now using the homemade 324mm Rocket Launcher Snowflake which is based on the KrAZ-260 chassisIt was presented in May 2018 along with the MLRS Cheburashka (⬇️)It is claimed to be in use in the Direction of Urozhaine though this is not confirmed./1 pic.twitter.com/P5X4YTscrE