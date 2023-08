Váratlan támadást indított Ukrajna, elfoglalhatták Kozacsi Laherit

Több orosz Telegram-csatorna is arról számolnak be, hogy Ukrajna sikeresen partra szállt a Dnyeper bal partján, és támadás alatt tartja/elfoglalta Kozacsi Laheri települést.

Az Egor Guzenko orosz milblogger által üzemeltetett Telegram-csatorna arról számolt be, hogy az ukránok átkeltek a Konka folyón (a Dnyeper mellékfolyója) és elfoglalták Kozacsi Laheri települést.

Guzenko állítása szerint a sikeres támadás oka, hogy a térségben állomásozó légideszantos egységeket korábban áthelyezték a zaporozzsjai frontvonalra, így a védelmet már csak kisebb harcértékkel rendelkező mozgósított egységek látták el. A milblogger ezen kívül azt is állítja, hogy az ukrán egységek áttörték az első védelmi vonalukat, és 800 méter mélyen előre nyomultak.

Az összecsapások tényét más orosz források is megerősítik, többek között az orosz Romanov és a Dva Majors is, ők azonban tagadják a település elvesztését. Romanov ugyanakkor megjegyzi, ha a település ukrán kézre kerül, akkor Kijevnek lehetősége nyílik további erők és felszerelések áthelyezésére is. Továbbá, egy kilométerre található az T2206-as főútvonal is, amely a leggyorsabb utánpótlási vonalat jelenti a megszállt Nyugat-Herszoni területre.

Az állításokat egyelőre az ukrán fél nem kommentálta, továbbá vizuális bizonyítékok sem állnak rendelkezésre, így nem lehet pontosan tudni az ukrán támadás méretét és első eredményeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: JORGE SILVA/Reuters via Portfolio