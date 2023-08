Aggódnak az oroszok: újabb támadást készít elő Ukrajna Moszkva gyenge pontjánál

A csatorna elemzői szerint hamarosan megismétlődhet az az év eleji történet, miszerint az ukrán erők ismét betörnek Oroszország területére, és a nemzetközi jog szerint is Moszkva fennhatósága alá tartozó falvakat von ideiglenesen az ellenőrzése alá.

A Rybar feltételezéseit arra alapozza, hogy információik szerint Ukrajna újabb Starlink terminálokat telepít a belgorodi és kurszki régiók mentén, illetve az 58. ukrán dandár egységeit is a határ közelébe vezényelhetik át.

