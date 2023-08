Alakulóban az orosz „Z generáció”: Putyinnal vannak tele az új történelemtankönyvek

Putyin az elmúlt években több olyan írást is közzétett, amelyben az orosz és az ukrán történelem átírására tett kísérletet. Ilyen volt a 2021 nyarán kiadott dolgozata is, mely szerint nincs olyan, hogy ukrán nép, az orosz és az ukrán valójában egy nép, Ukrajnát pedig egy Nyugat által támogatott náci rezsim irányítja.

E putyini nézetek is bekerültek a héten bemutatott új orosz tankönyvekbe, melyek térképei a Krímet és a tavaly szeptemberben törvénytelenül elcsatolt négy ukrán megyét is Oroszország részének mutatják. A tankönyvekben Putyin-idézetek is szerepelnek.

Russia has rewritten 50 years of history: its new textbooks are full of lies about Ukraine.The textbook for 11-graders has all the narratives from Putin's speeches, like a copycat. A few selected quotes: pic.twitter.com/hDiLznZCZ4