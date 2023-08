Betörtek az orosz tankok Harkiv megyébe: friss videó jött a harcokról

Néhány hete több ukrán jelentés is jött, melyek szerint az orosz haderő körülbelül 100 ezer katonát és több mint 1000 harcjárművet vont össze Kreminna térségében és a Harkiv megyében található Kupjanszk ellen készülnek támadást indítani.

Ezek a jelentések valamelyest beigazolódni látszanak: az elmúlt napokban több hír is érkezett arról, hogy orosz páncélosok törték át a Luhanszk-Harkiv megyehatárt és már Harkiv keleti részében vannak az orosz csapatok.

Most egy friss videó került el két orosz T-72-eseről – egy kilőtt és egy elhagyott harckocsiról – melyek OSINT-elemzők szerint már Harkiv megyében harcoltak.

: A Russian T-72B tank was destroyed by Ukrainian forces with another damaged and abandoned in Oblast recently. #Ukraine