Félelmetes zsoldosokkal védik az atomvárost az oroszok

A Kremlhöz hű csecsen Ahmat-tagokat telepítenek Enerhodarba az oroszok, hogy ők tartsák fenn a békét a városban. A korábban durva atrocitásokkal vádolt muszlim harcosokat nemcsak a város, hanem az amellett található atomerőmű védelmével is megbízták. A most beazonosított katonák a Csecsenföld fővárosában, Groznijban székelő elit alakulatba tartoznak, az egyikük a szervezet parancsnoka.

Enerhodar lakossága a háború előtt körülbelül 51 ezer fő volt, mostanra becslések szerint a népesség minimum felét elvesztette. A helyi lakosság elmondása szerint a csecsenek váltásokban dolgoznak a térségben, és magasabb státuszt képviselnek, mint az orosz etnikumúak. A térség legjobb minőségű épületeiben kaptak szálláshelyet is. Ennek ellenére a döntéshozatalba nincs beleszólásuk.

Az alakulat feje Ramzan Kadirov, Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes barátja. A beszámoló szerint stratégiai fontosságú erőmű védelmét is a saját pozíciójának megerősítésére használja Moszkvában. Az Ahmatot zsoldosalakulatként jellemzik, amely a Wagnerrel ellentétben aláírta az orosz védelmi minisztérium szerződését. Megfigyelők elmondták, hogy ennek ellenére továbbra is Kadirovhoz hűek a harcosaik.

Az alakulatot számos bűncselekménnyel megvádolták korábban, szerintük a csecsen vezető parancsára sokszor követtek el erőszakos cselekményeket a velük nem szimpatizálók ellen. A harcosok az ukrán háborúban is részt vettek, megvádolták őket korábban ukrán hadifoglyok kínzásával is. Most a járőrözések során is rendszeresen zaklatják a helyi lakosságot, nagyon szigorú felügyeletet fenntartva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images