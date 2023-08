Óva intett az ukrán ellentámadás leértékelésétől Zelenszkij tanácsadója

Amikor valaki az ukrán ellentámadásról, annak sebességéről, irányairól és hatékonyságáról beszél, tanácsokat ad, vagy magabiztosan kijelenti, hogy valami „biztosan nem a terv szerint halad”, a legfontosabb, hogy ne feledjük: tegnap (az Ukrajna elleni teljeskörű invázió előtt) az orosz hadsereget komolyan a „világ második hadseregének” nevezték, hisztérikusan féltek tőle, és még csak el sem tudták képzelni, hogy hatékonyan lehet ellene harcolni

– írta Podoljak az X-en (leánykori nevén Twitteren).

Majd folytatta:

Ezért annak érdekében, hogy végre leleplezzünk egy újabb mítoszt, amelyre tegnap még gondolni sem mertek az emberek, mindenkinek türelmesnek kell lennie, és szorosan figyelemmel kell kísérnie az ukrán fegyveres erők magas színvonalú munkáját.

Az elnöki tanácsadó azzal zárta posztját, hogy az ukrajnai háború után Oroszország már nem lesz katonai fenyegetés Ukrajna és Európa számára.

Addig is… a támadó műveletek folytatódnak

– írta Podoljak.

