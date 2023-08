Videó: Moszkva felé tartó ukrán harci drónokat lőttek le

Ma hajnalban ismét két, Moszkva felé tartó ukrán harci drónt hatástalanítottak, számoltak be erről orosz források. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon írta, hogy a kísérletet az orosz légvédelem hatástalanította. A védelmi minisztérium szerint sem áldozatokról, sem károkról nem érkezett jelentés. A drónok egyikét a várostól délre található Domagyedovónál, a másikat Moszkvától nyugatra, egy autópálya mellett lőtték le.

️The moment drones were intercepted over Moscow a short while ago pic.twitter.com/4IGmDP5G5f