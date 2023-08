Földi pokollá tennék az oroszok Kupjanszk környékét

Oleg Szijnijehubov, Harkiv megye katonai közigazgatásának vezetője szerint két ember sérült meg, mikor az oroszok tüzérséggel lőtték a Kupjasznktól északra található Kindrasivka falut – írja a CNN.

Kupjanszkban pedig a városi tanács épületét érte légitámadás.

Az elmúlt 24 órában az oroszok irányított légibombákkal és más fegyverekkel tömegesen bombázták Bohoduhiv, Harkiv, Csuhujiv, Izjum és Kupjanszk körzetek településeit

– mondta a katonai vezető. Hozzátette, az ukrán védelem visszaverte az orosz támadásokat Szinkivka és Ivanivka környékén.

Ukrajna az orosz támadások miatt 11 ezer ember evakuálását indítja meg Kupjanszk környékéről.

Az orosz védelmi minisztérium közben azt állította,

erőik ukrán pozíciókat és megfigyelési pontokat foglaltak el a Kupjanszktól északkeletre található Vilsana falunál.

Az oroszok szerint az ukrán ellentámadásokat visszaverték.

Russian forces cont'd attacks on the -Svatove-Kreminna line and reportedly made gains on August 9. The Russian MoD claimed that Russian forces seized four UKR positions and five observation posts near the Mankivka tract (~15km east of Kupyansk). #Kupyansk