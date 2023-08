Megindultak az oroszok Kupjanszk felé, az ukránok evakuálják a lakosságot

A kupjasznki körzetből az egész lakosságot kötelező módon kimenekítik.

Az ellenség jelentősen fokozta a frontvonalhoz közeli települések bombázását, és továbbra is terrorizálja a civil lakosságot, többek között légicsapásokat is alkalmaz

– közölte Oleg Sinegubov harkivi kormányzó a Telegramon.

Ilyen körülmények között a civilek életét és egészségét fenyegető kockázatok jelentősen megnőttek

– tette hozzá.

A harcok és a tüzérségi támadások felerősödtek a környéken az elmúlt napokban. Olekszandr Szirkszkij vezérezredes, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka szerdán azt mondta, az orosz erők a Harkiv megyei Kupjanszk városát választották támadásuk fő irányának, ehhez nyolc Storm-Z elnevezésű rohamosztagból álló támadócsoportot hoztak létre. (A Storm-Z osztagok börtönökből toborzott fegyencek, akik a reguláris erők kötelékében harcolnak.)

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes a Telegramon azt írta, az orosz offenzíva fő iránya Kupjanszk. Itt az oroszok támadócsoportot alakítottak, és megpróbálnak előretörni, de Maljar szerint sikertelenül.

Russian forces cont'd attacks on the -Svatove-Kreminna line and reportedly made gains on August 9. The Russian MoD claimed that Russian forces seized four UKR positions and five observation posts near the Mankivka tract (~15km east of Kupyansk). #Kupyansk