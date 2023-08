Aggódhat Ukrajna: több mint egy évet kell várni a „csodafegyverekre”, bagatell dolog áll a háttérben

Alig hat ukrán pilótából álló csoport kezdheti meg a kiképzést az amerikai gyártmányú F-16-osokra, ráadásul ők is csak jövő nyáron szerezhetik meg a szükséges képesítést. A háttérben a nyugati partnerek késlekedésén felül az ukrán pilóták egy komoly hiányossága állhat – számolt be róla a The Washington Post , ukrán katonai és kormányzati tisztviselőkre hivatkozva.