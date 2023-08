Fotók: ez lehet Magyarország következő harci helikoptere

Spanyolországban tesztelték a Leonardo AW249 típusú harci helikoptert – számol be az Aviationist. A Palma del Río melletti repülés célja az volt, hogy a forgószárnyas meleg, száraz időben való repülési képességeit mérjék fel a fejlesztők.

A helyi lakosok lőttek is pár fotót a tesztrepülésről.

The second prototype of Leonardo AW 249 FENICE during tests in Palma Del Rio/Spain in 45 degree heat. Rectangular elements suspended under the wings are most likely containers for mass armament equivalents.Source: The Avionist pic.twitter.com/HLa9m5vgkn