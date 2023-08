Kiszivárgott: csúnyán átverhette Ukrajnát szövetségese, nem erre számítottak Kijevben

A német kormány és az MBDA védelmi vállalat közötti tárgyalások középpontjában egy olyan módosítás áll, amely segítségével lekorlátoznák az egyébként 500 kilométer hatótávolságú Taurus robotrepülőgépbe táplálható koordináták körét. Olaf Scholz kancellár ugyanis mindenáron meg akarja akadályozni, hogy a Taurussal támadást intézzenek orosz terület ellen – írta meg elsőként a Spiegel.

A német hadseregnek mintegy 600 Taurus rakéta van a készleteiben, amelyek közül a médiajelentések szerint mintegy 150 bevetésre kész. Szükség szerint Spanyolország és Dél-Korea is képes a fegyver szállítására, mivel korábban importáltak belőlük.

A Taurus rakéták segítségével Ukrajna sokkal mélyebben fekvő orosz lőszerraktárakat, és egyéb katonai célpontokat is célba tud venni, mint a korábban szállított, de kisebb hatótávolságú SCALP-EG/Storm Shadow robotrepülőgépekkel.

Der Spiegel writes that the Cabinet of Ministers has reached a consensus on the transfer of Taurus long-range cruise missiles to Ukraine. Their possible delivery to the Ukrainian Air Force was discussed back in May. pic.twitter.com/HoJIMVRA4A