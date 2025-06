Irán szörnyű helyzetben van: miért nem kapitulál az ajatollah?

Az iráni haderő szinte tehetetlen a folyamatos izraeli bombázásokkal szemben, a légvédelem gyakorlatilag működésképtelen, a katonai vezérkar megsemmisült, az ajatollah valahol egy bunker mélyén bujkál. Donald Trump amerikai elnök bármelyik pillanatban megindíthatja a B-2 Spirit bombázókat Irán felé, hogy egyszer és mindenkorra felszámolja ezzel a perzsa állam nukleáris programját, katonai erejét és talán politikai vezetését is. Iránnak nem kellene sokat tennie ahhoz, hogy megússzák a legrosszabb forgatókönyvet, mindössze be kellene jelenteniük, hogy leteszik a fegyvert és önként lemondanak atomprogramjukról, a ballisztikus rakétáikról, az ajatollah viszont alig pár percre közölte, hogy nem fogják megadni magukat. Nézzük meg, mi lehet ennek az oka.

Több cikket is írtunk már arról, hogy az iráni haderő pár nap alatt tarthatatlan helyzetbe került: az izraeli légierő szinte háborítatlanul dolgozik az ellenséges légtérben és pusztítja a perzsa állam katonai képességeit. Való igaz: folyamatosak a ballisztikusrakéta-támadások Izraellel szemben, de ezek az ellenséges ország katonai képességeiben egyelőre nem tudtak érdemi károkat okozni.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este többször is egyértelműen arra utalt, hogy ha Irán nem adja meg magát, az Egyesült Államok be fog lépni a háborúba: ez Irán számára azért kifejezetten kellemetlen, mert az USA bombázóflottája le tudja rombolni Fordót és az iszfaháni komplexumot is, olyan létesítményeket, melyek 200-500 méterrel a föld alá vannak ásva.

Ma délután Ali Hámenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, arról beszélt, hogy

Teherán nem fogja megadni magát,

az Egyesült Államok pedig csak „helyrehozhatatlan károkat” fog okozni azzal, ha beavatkozik a háborúba.

Joggal merül fel a kérdés: ha Irán tényleg ilyen szörnyű helyzetben van és Amerika beavatkozásával csak rosszabb lesz a helyzet, mégis miért nem adja meg magát az ajatollah?

A válasz röviden annyi, hogy

Hámenei valószínűleg úgy látja, a megadással még rosszabb helyzetbe kerül, a fegyveres ellenállás folytatásával még érhet el eredményeket.

A stratégia most – feltehetően – a következő: Irán egyelőre azt reméli, hogy hátha sikerül elérni, hogy az USA ne avatkozzon be a háborúba. Ha ezt sikerül elhúzni még néhány hétig, lehet, hogy sikerül „lefárasztani” Izraelt annyira, hogy vegyen vissza kitűzött háborús céljaiból, legyen kompromisszumra készebb a nukleáris képességek korlátozásával kapcsolatosan.

Ehhez nem kell legyőzni Izraelt: elég, ha bebizonyosodik, hogy nem tudják egyedül lerombolni az iráni bunkerrendszereket, felszámolni a rakétákat, nukleáris programot.

Csökken a precíziós rakéták állománya, elfogynak a bunkerrombolók, az elfogórakéták, lezuhanhat néhány méregdrága vadászgép is, illetve betalálhat Izrael területére még több iráni ballisztikus rakéta. Az Egyesült Államok ideig-óráig biztosan támogatni fogja Izraelt, de egy ilyen rendkívül költséges háború elhúzódása hatalmas anyagi és politikai teher lehet Washingtonnak is.

Ha alább hagy az izraeli offenzíva és sikerül elérni, hogy az USA ne avatkozzon be, lehet, hogy Washington és Jeruzsálem is enged követeléseiből – vagyis például nem a teljes uránkészlet felszámolását, hanem mondjuk csökkentését akarják csak elérni, néhány ballisztikus rakétát megtarthat Irán, nem kell jelentősen limitálniuk drónképességüket. Valószínűleg ebben reménykedik legalábbis az ajatollah.

Irán legfőbb vezére alighanem úgy látja: ha Irán elveszti nukleáris képességeit és ballisztikus rakétáit is, ezzel egyfajta örökös „sakkhelyzetbe” kerül:

Izrael, az USA és a régió szunnita hatalmai lényegében bármikor úgy dönthetnek, hogy „befejezik a munkát” és rezsimváltást hajtanak végre Iránban, olyan megalázó módon likvidálva a teheráni elitet, mint ahogy például Szaddam Husszein néhai iraki diktátort is megölték. Mindemellett az is lehet, hogy az ajatollah attól tart: ha most veszít, az iráni belső ellenzék olyan erős lesz, hogy végül saját polgártársai rángatják majd ki a bunkeréből és akasztják fel Teherán főterén.

Egy szó mint száz: a kapitulációval Irán védelmi képessége és a rezsim stabilitása extrém módon sérülne, valószínűleg csak idő kérdése lenne a hatalomváltás, függetlenül attól, hogy ez külső beavatkozásra vagy belső nyomásra történik. A harcok folytatásával viszont van némi esély – még ha csekély is – arra, hogy Irán ne jöjjön ki teljesen védtelen helyzetben a mostani konfliktusból.

Ezért nem hajlandó egyelőre az ajatollah letenni a fegyvert. Amerika beavatkozásával azonban elképzelhető, hogy már tényleg tarthatatlanná válik a helyzet, de még lehet, hogy ekkor is inkább úgy dönt majd Irán legfőbb vezére, hogy az "iszlám világ mártírja lesz", ahelyett, hogy hagyja, hogy ellenségei lassan kivéreztessék a teheráni rezsimet.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images