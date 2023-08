Szinte menetrendszerű: ma is füst gomolyog Moszkva felett

Szinte menetrend szerint érkeznek az ukrán drónok az orosz főváros felé. Az elmúlt napokban szinte minden napra jutott legalább egy támadás. Ez alól a mai nap sem kivétel, több felvétel érkezett arról, hogy Moszkvát érik támadások.

Az első támadás még éjjel érkezett, ami az orosz főváros egyik agglomerációs településének számító Ogyincovo települést éri. A felvételek szerint hatalmas lángokkal égett egy épület, ukrán források szerint egy raktárt ért találat.

️A large fire in Odintsovo, region of Russia. According to Russian media reports, a warehouse is on fire. #Moscow

A második felvétel tanúsága szerint nappal is folytatódtak a támadások, a következő videó azt mutatja, hogy egy ukrán drón repül Moszkva egén:

A harmadik poszt azt mutatja, hogy az orosz légvédelem is dolgozott a városban, egy támadó eszközt legalább sikerrel hatástalanítottak a légtérben.

Residents of Moscow can't contain their emotions after an unidentified drone landed/crashed close to their home in the western part of the city. pic.twitter.com/YD8danVfmo