Videó: ezért kellettek valójában a kazettás bombák Ukrajnának

Tűz alá vett az ukrán tüzérség egy orosz tüzérségi állást Ukrajnában. Az ukránok az amerikai DPICM lőszercsaládba tartozó, vélhetően 155 milliméteres kazettás lőszerekkel lőtték az orosz pozíciókat, hatalmas károkat okozva.

Az egyik, közvetlen találatot kapott Grad lőszerrobbanást szenvedett, a tüzérségi eszköz gyakorlatilag apró darabokra robbant.

: A Russian BM-21 Grad 122mm multiple rocket launcher was torn apart by the detonation of the rockets loaded onboard after it was targeted by the 55th Artillery Brigade using DPICM cluster projectiles in Oblast. Another Grad parked nearby was damaged as well. #Ukraine