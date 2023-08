Megnyugtató jelentés érkezett az új koronavírus variánsról

Az új koronavírusváltozat, az EG.5 világszerte terjed, de nem komolyan veszélyes - véli a Bázeli Egyetem egyik egészségügyi szakértője.

Richard Neher, a vírusok és baktériumok evolúcióját vizsgáló kutatócsoport vezetője kijelentette:

Becslésem szerint az EG.5 nem jelent különösebb veszélyt.

Azt mondta: az EG.5-ös variánsnak van egy mutációja, amely valamivel könnyebben kikerülheti az immunrendszert. "De ugyanez a mutáció más változatokban is megtalálható" - magyarázta.

"A variáns azért figyelemreméltó, mert Kínában - egy népes országban - elterjedt, és az utóbbi hetekben gyorsan nőtt a gyakorisága". Hozzátette: "minden bizonnyal feltételeznünk kell, hogy a nyár végéhez közeledve és egy nagyon kis esetszámú időszak után, az esetszámok ismét nőni fognak".

Hangsúlyozta: "Az EG.5 alapvetően nem különbözik más változatoktól, de fokozatosan és gyorsan alakul át, ahogyan azt korábban egy ideig a Sars-CoV-2 esetében is láthattuk."

Az EG.5 keltette közegészségügyi kockázat a jelenlegi ismeretek alapján alacsony - közölte néhány napja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is. Ez a kockázat megegyezik az XBB.1.16 és néhány más, jelenleg itt-ott felbukkanó változat által keltett kockázattal - derült ki a közleményből. Az EG.5 feltűnően gyorsan terjed, és viszonylag könnyen megkerülheti az immunrendszert. Az általa okozott betegség súlyossága azonban nem kisebb és nem nagyobb, mint a jelenleg fellelhető többi variánsé - tette hozzá a WHO.

Az EG.5 terjedése a június közepétől július közepéig eltelt négy hétben a bejelentett Covid-19-es esetek száma alapján 7,6 százalékról 17,4 százalékra nőtt a világon - jelentette a WHO. Az EG.5 válhat hamarosan a domináns változattá egyes országokban vagy akár az egész világon.

A WHO szerint az EG.5 változaton belül az EG.5.1 törzs messze a leggyakoribb. A helyzetet bonyolítja, hogy a vírus behatolómechanizmusát, a tüskefehérjét tekintve van egy további mutációja is.

Németországban az EG.5-öt először március végén regisztrálták az országos járványügyi intézmény, a Robert Koch Intézet szerint, és a vírus jelenleg is terjed, különösen az EG.5.1 törzs. Az intézet egyetért a WHO-val a törzs súlyosságának értékelésében.

