Bejelentették: Ukrajna hozzájut a szupermodern Cortex Typhoonokhoz

A szállítmány több CORTEX Typhon rendszert foglal magában, amelyeket a pilóta nélküli légi járművek (UAV) széles skálája ellen terveztek, a légi fenyegetések fizikai semlegesítésére vagy hatástalanítására szolgáló megoldásokat kínálva. Az 56 millió font értékű szerződés az Ukrán Fegyveres Erők védelmi képességeinek jelentős javulását jelenti - derül ki a Kongsberg közleményéből.

Eirik Lie, a Kongsberg Defence & Aerospace elnöke hangsúlyozta, hogy ez a szerződés lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy megvédje lakosságát és területét a légi támadásoktól. A CORTEX Typhon pilóta nélküli légvédelmi rendszer (C-UAS) a Teledyne Flir és a Kongsberg harcban kipróbált szoftverét és hardverét integrálja. A csomag magában foglal egy felügyeleti rendszert, a Kongsberg távoli fegyverállomást (RWS) és a CORTEX integrált harcászati rendszert (ICS).

