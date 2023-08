Hírszerzési jelentés: az orosz védelem széthúzására játszik Kijev

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

A múlt hét során megszaporodtak azon jelentések, melyek a Dnyeper déli szakaszán , Herszon megyében mozgolódó kis létszámú ukrán csapatokról szólnak.

, Herszon megyében mozgolódó kis létszámú ukrán csapatokról szólnak. Kijev az elmúlt időszakban igyekezett hídfőállásokat kialakítani a folyó keleti partján, illetve több alkalommal indított támadást az itt állomásozó orosz erők ellen. Ezek a támadások valószínűleg a 2023 júniusában az Antonovszkij híd romjainál létrehozott ukrán hídfőt hivatottak kibővíteni. Az akciók egy része valószínűleg kihasználta a térségben állomásozó orosz katonák rotációját.

Az akciók egy része valószínűleg kihasználta a térségben állomásozó orosz katonák rotációját. Az ukrán katonák mindemellett igyekeznek megkaparintani több, a Dnyeper torkolatára jellemző kisebb szigetet is. Az orosz vezérkarnak döntenie kell arról, hogy ide vezényel erősítést, vagy az ukrán ellentámadás fő célpontjának számító, zaporizzsjai és donyecki frontszakaszokra.

Címlapkép: kétéltű műveleteket gyakorló ukrán BMP-2-es gyalogsági harcjármű 2016-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: Ministry of Defense of Ukraine via Wikimedia Commons