Kína ősi riválisa járhat a legjobban Peking túlterjeszkedésével

A délkelet-ázsiai térség helyzete kettős, mivel egyszerre jelent lehetőséget és fenyegetést Kína közelsége. Eddig alapvetően Washington és Peking kétpólusú harca jellemezte a területet, és ennek megváltoztatásában lehet szerepe Indiának. Új-Delhi ráadásul szintén a kínai felemelkedéstől érzi magát fenyegetve.

India nagy figyelmet fordít arra, hogy a délkelet-ázsiai régióban növelje a befolyását. A területen nem ő az egyedüli aktív tényező, viszont Új-Delhi igyekszik kihasználni a kínai túlhatalom miatti aggodalmakat a térségben - írja a CNBC.

Az indiai terjeszkedési kísérlet előnyös a térségben, mert ezzel ellensúlyozni lehet a kínai hatalmat.

Új-Delhiben még 1991-ben hirdették meg a „Look East” elnevezésű politikát, ami pont az ország kelet felé nyitását hivatott megerősíteni. Ez még jóval azelőtt volt, hogy a kínai magabiztosság gondokat jelentett volna a területen. Viszont három évtizeddel korábban még az indiai lehetőségek is határozottan korlátozottak voltak, ezért csak szerény képességekkel bírtak. Azóta azonban az indiai gazdaság jelentős emelkedésben van, és így egyre határozottabb terjeszkedési kísérletekbe tud kezdeni a kormány.

A lehetőséget India nem is szeretné elszalasztani, növekvő figyelmet fordítanak az ASEAN országok felé. Ennek ráadásul már kiterjedt okai is vannak, egyszerűen növekszik India és Kína között a feszültség, többször határvillongások zajlottak, így Indiának szükséges ellenpólust tartania a pekingi terjeszkedésnek. A korábbi óvatos megközelítés nem váltotta be az elvárt reményeket, ezért úgy döntöttek, hogy határozottabb megközelítést alkalmaznak:

Hadihajót ajándékozott Vietnámnak, a két ország közötti védelmi kötelékek erősítése miatt. Ezen felül a légierővel is szoros kapcsolatok alakultak ki, és a két ország között a jövőben rakétamegállapodás is várható a felek között.

Fülöp-szigetek mellett is kiálltak, amikor az indiai védelmi miniszter a manilai kormánnyal közös adott ki nemrégiben nyilatkozatot, amelyben felszólítják Pekinget, hogy tartsák be a Dél-kínai-tengerről szóló nemzetközi bírósági ítéletet. Ez spekulációra adott okot, hogy India elmozdul a korábbi semleges pozíciójából.

A délkelet-ázsiai térségben nagy hatást gyakorol Hszi Csin-ping kínai elnök Övezet és Út kezdeményezése, ami az indiai ambíciókra is hatással volt. A tervezet jelentős biztonsági kihívást jelentett Új-Delhinek, tekintve, hogy a kínai beruházások teljesen körül fogják ölelni Indiát. Ezen felül az ASEAN országoknak az indiai független álláspont is pozitív benyomást kelt. A térség államai igyekeznek kitörni kínai-amerikai kétpólusú rendszerből, amiben Indiának nagy szerepe lehet. India már mostanra is jelentős lépéseket tett, növekedett a jó megítélése a térségben, miközben Peking helyzete romlott.

A címlapképen egy indiai katonai parádé látható orosz gyártmányú T-90-es típusú harckocsikkal. Címlapkép forrása: Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images