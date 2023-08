Friss térképek érkeztek: ilyen közel kerültek az ukrán csapatok az első védvonalakhoz

Az első térkép Robotine térségét (ismertebb nevén az orihivi szektort) mutatja be, ahol Ukrajna már több, mint 10 hete folytat folyamatos támadást a falu ellen, miközben az orosz erők jelentős veszteségeket okoznak az ukrán csapatoknak.

Bár az ukrán erőknek sikerült betörnie a település északi részére, jól látható a térképen, hogy még egy további falu választja el az ukrán dandárokat a Szurovikin-vonal első állásaitól. A szektor délkeleti részén azonban elérték az első komolyabb védelmi pontot, Verbove előtt.

