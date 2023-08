Megtörtént a várva várt áttörés? Úgy néz ki, benyomultak az ukrán katonák Robotinébe

Julian Röpcke német újságíró, OSINT-elemző harctéri felvételek alapján ukrán jelenlétet azonosított az orosz védekezési stratégiában fontos szerepet játszó Robotine nyugati részében. Röpcke szerint az orosz tüzérség tűz alatt tartja a település ezen térségét, ami arra enged következtetni, hogy az ukránok behatoltak a területre.

Ukrainian troops also captured most of Western , which is under heavy Russian shelling. #NewsMap