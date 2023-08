Orosz kémeket fogtak az angol hatóságok

Vádat emeltek az Egyesült Királyságban három bolgár állampolgárságú személy ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Oroszországnak kémkedtek. A vádlottakat még februárban tartóztatták le egy ötfős csoport részeként, akik a kémkedési ügyekért felelős Metropolitan rendőrség szerint az orosz biztonsági szerveknek dolgoztak. A híresztelések szerint számos különböző útlevéllel és személyi okmányokkal is rendelkeztek.

Three suspected spies for Russia have been arrested and charged in a major national security investigation in Britain, according to a BBC report. pic.twitter.com/wMGjQT1916