Ritka orosz légvédelmi rendszert likvidált a tűpontos ukrán tüzérség

A déli fronton működő légvédelmi rendszert egy GMLRS-rendszer (vélhetően egy M142 HIMARS) vette célba. Az akció során az Sz-300-as szállító- és indítójárművei (TELAR) súlyos sérüléseket szenvedtek, de megsérült a rendszer radarállomása is.

: A rare Russian S-300V4 air defense battery was targeted by Ukrainian forces in the South- as a result a 9A83M2 TELAR and 9A84-2 TEL were destroyed by GMLRS strikes, along with 9S32M1 and 9S19M2 radars suffering damage. #Ukraine