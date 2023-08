Szabad prédává vált a stratégiai fontosságú ország, le is csaptak rá a keleti nagyhatalmak

A nyugati országok számára kényelmetlen az eritreai helyzet, ezért igyekeznek magukat távol tartani az afrikai diktatúrától. Az ország azonban geostratégiai szempontból kedvező helyen fekszik, innen egyszerre érhető el az Indiai-óceán, a Perzsa-öböl és a Vörös-tenger is. Ez kinyitja a kaput Oroszország és Kína előtt, akik igyekeznek be is törni az afrikai piacra - írja a South China Morning Post.

Az elemzők szerint Eritrea szabad prédává vált azzal, hogy a nyugatiak teljesen lemondtak róla.

Az országban uralkodó rossz emberi jogi viszonyok, a tigréi háborúban való részvétel és az autokratikus kormányzás is elriasztotta a demokratikus befektetőket. A jó elhelyezkedése azonban vonzó Oroszországnak és Kínának is. Mindkét ország jó kapcsolatokat ápol Isias Afwerki eritreai vezetővel, és a befektetések is áramlanak Afrika szarvára. 2023-ban az eritreai vezető találkozott orosz és kínai kollégáival is, akiktől ígéretet kapott a gazdaságélénkítő befektetések folytatására.

A kis afrikai országnak stratégiai fontosságú célja, hogy olyan partnereket találjon, amelyeket nem zavarnak a felsorolt problémák. A kölcsönös szükségesség miatt ezek a kapcsolatok mind Eritreának, mind pedig a keleti nagyhatalmak számára jól jön, hiszen ezzel növelni tudják lábnyomukat a globális versenyfutásban.

2021-ben Eritrea is csatlakozott a kínai Övezet és Út kezdeményezéshez (Belt and Road Initiative – BRI), amely a világ számos országban eredményez jelentős infrastrukturális beruházásokat. A pénzügyi hátteret Peking adja, többnyire hitelek formájában. Kínát gyakran éri az a vád, hogy a modern gyarmatosítás feltételeit teremti meg az elképzeléssel, Eritreában is gyorsan lecsaptak az ország káliumkészleteire. Ezen felül nagy figyelmet fordítanak még a helyi arany-, réz- és cinkbányászatára is, a nyersanyagokat jellemzően Kínába szállítják.

Fontosabb azonban az ország hosszú tengerpartja és kikötői hozzáférése, mivel innen elérhető számos nagyobb piac is.

A másik szempont, hogy a szegény térség hagyományosan a kalózok terepe, és a katonai kikötők segítenek biztosítani a tengeri hajózást a területen. Ráadásul az eritreai partok a világ egyik legfontosabb tengerszorosa, a Bab-el-Mandeb mellett húzódnak, ez jelentős globális kereskedelmi hajózási útvonal.

Szakértők szerint KíNA a jövőben újabb katonai bázis kiépítését tervezheti a térségben, amivel egy potenciális globális krízis esetén napokra el tuja zárni a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: J. Countess/Getty Images