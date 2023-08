Elismerte Ukrajna: problémák adódtak Kupjanszk védelmében

A Kupjanszk tengelyen kialakult helyzet bonyolultsága miatt a nap nagy részét a város külterületét védő egységekben töltöttem. Az ellenség naponta, különböző irányokból, főleg elítéltekkel megerősített rohamosztagokkal próbálja áttörni csapataink védelmét, azzal a céllal, hogy blokkolja, majd elfoglalja Kupjanszkot

– írta Olekszandr Szirszkij tábornok a Telegramon.

Hozzátette, a nehéz helyzet ellenére a város védelme biztosítva van.

A Kupjanszknál támadó orosz rohamosztagok javítottak helyzetükön az arcvonalon

– ezt már Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője mondta a szerdai hadijelentést ismertetve.

A mindkét tiszt által említett rohamosztagok az úgynevezett Storm Z osztagok, melyeket elítéltekből verbuvált fegyveresekből állított fel az orosz védelmi minisztérium.

A kupjanszki hadihelyzet így néz ki az ISW térképén:

Ukrainian forces conducted offensive operations along the Kupyansk-Svatove-Kreminna line and reportedly advanced on August 15. Coordinates published by a Russian milblogger indicate that Ukrainian forces have advanced south of Dibrova (7km SW of Kreminna). https://t.co/ZkF6lGBuD4