Landoltak Kapu Tiborék a Csendes-óceánon!

Az éjszaka folyamán a terveknek megfelelően haladt a Föld körüli pályán Kapu Tiborék űrkapszulája, a SpaceX X-bejegyzése alapján. Az űrvállalalat posztja szerint az Axiom-4 küldetés megfelelő pályán halad a Föld atmoszférájába való visszatérés felé.

Dragon and the @Axiom_Space Ax-4 crew are on track to reenter Earth’s atmosphere and splash down off the coast of San Diego at ~2:31 a.m. PT tomorrow.Dragon will also announce its arrival with a brief sonic boom prior to splashing down in the Pacific Ocean pic.twitter.com/dS3KuHVWdH https://twitter.com/Axiom_Space?ref_src=twsrc%5Etfw