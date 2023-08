Elképesztő ütemben hullik az oroszok legjobb harci helikoptere – Akár a 40%-a odaveszhetett

Csütörtök reggel arról számoltak be ukrán források, hogy legalább két Kamov Ka-52 „Alligator” helikoptert is megsemmisítettek. Az orosz források ebből egyet elismertek, így ez a 41. lelőtt ilyen forgószárnyas repülőgép.

Ukrán források szerint csütörtök reggel az ukrán fegyveres erők két Ka-52 „Alligator” helikoptert semmisítettek meg, egyiket Bahmut, másikat pedig Robotine fölött. Utóbbiról a térségben harcoló 47. ukrán dandár katonái fényképet is közzétettek, állítólag egy MANPADS segítségével sikerült elérni a találatot.

As claimed, the photo shows Russian Ka-52 which was shot down this morning on the southern front. P.S: 47th brigade reported a bit earlier today about destroyed Russian Ka-52 near Robotyne, Zaporizhzhia region. https://t.co/xpTUOjP7bN — Special (Kherson) August 17, 2023

Bár a fényképről nem lehet egyértelműen azonosítani a helikopter típusát, azonban a veszteséget az orosz "Helicopterpilot" Telegram-csatorna is elismerte, hozzátéve, hogy a pilóta sikeresen katapultált, a navigátor azonban életét vesztette.

As claimed, the moment of the downing of the Russian Ka-52 today by the fighters of the 47th brigade of Ukraine. Robotyne, Zaporozhzhia region pic.twitter.com/bkmLejvEP3 — Special (Kherson) August 17, 2023

Az orosz csatorna, - amely egyébként teljesen megbízható abban az esetben, ha orosz veszteségekről van szó – tagadja a második helikopter elvesztését, arról ráadásul vizuális bizonyíték sem áll rendelkezésre.

Mindenesetre, az Oryx portál alapján ez a 41. megsemmisült Ka-52-es, (a teljes orosz helikopter-veszteség mintegy fele). Hozzá kell tenni azt is, hogy az Oryx portál nem minden lelőtt helikoptert képes jegyezni (az nem kerül fel a listára, amiről nincs vizuális bizonyíték), így erre a számra egyfajta minimumként kell tekinteni, miközben a valós adat ennél nagyobb lehet.

Ha figyelembe vesszük a brit hírszerzés számadatait, amely szerint az orosz légierő szolgálatában összesen 90 darab „Alligator” szolgál, az azt jelenti hogy

az orosz légierő veszteségei, ebből a típusból átlépték a 40%-ot.

Ha nem a brit védelmi minisztérium információira, hanem az évente kiadott Military Balance-ra támaszkodunk, ők 2022-ben 133 darab ilyen típusú forgószárnyas repülőgépet azonosítottak az orosz légierő kötelékében.

Ebben az esetben a veszteségek így is elérik a 30%-ot, legalábbis a konszolidált számokhoz viszonyítva.

A Ka-52-esek mitikus szerepkörre tettek szert az idei ukrán offenzíva feltartóztatásában. Oroszország legjobb és legmodernebb harci helikopterét nevezte meg Ukrajna, mint az egyik legnagyobb veszélyforrást, ugyanis legújabb változatai bőven az ukrán légvédelmi képesség hatókörén kívül képesek csapást mérni a páncélozott járművekből álló konvojokra.

Ráadásul a világon is egyedülálló koaxális rotorrendszere miatt még olyan érdekes felvételek is születnek, hogy rakétatalálat után is képes volt hazarepülni a bázisára:

