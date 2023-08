Fotó: ez lehet a legdurvább szörnypáncélos, amit az oroszok valaha a frontra küldtek

Az ukrajnai háború során orosz és ukrán oldalon egyaránt rengeteg improvizált fegyverzettel és páncélzattal kiegészített „horrorpáncélost” láthatunk: leginkább a régi, szovjet gyártmányú MT-LB-ket szeretik kezelőik tuningolni.

Most lefotóztak egy BTR-80-ast, vélhetően valahol a Donbaszban, amelyen láthatunk

Vagyis néhány lelkes orosz katona épített egy páncélozott rakéta-sorozatvető rendszert, melyet a BTR-80-as páncéltestének védelmében tudnak kezelni.

Valószínűleg jó sokat dolgoztak a fegyverrendszeren.

Russian BTR-80 with 2x UB-32 rocket pods, this one doesnt look like a typical mounting, theyre mounted onto a roof mounted cage via hard points, like they would be on a helicopter/CAS aircraft and also have cabling which appears to feed inside the turret, meaning they can be pic.twitter.com/2pYrSzLIbG