Kuleba: Ukrajna egy egész kontinenst szabadítana ki Oroszország szorításából

Kijev "szisztematikus" erőfeszítéseket tesz az Afrikával való kapcsolatainak "újjáélesztésére" - mondta szerdán az AFP francia hírügynökségnek az ukrán diplomácia vezetője, aki azzal vádolta Moszkvát, hogy "kényszerítéssel, korrupcióval és félelemkeltéssel" igyekszik fenntartani befolyását a kontinensen.

Dmitro Kuleba nyilatkozatában kiemelte, hogy: "sok év veszett kárba, de mi egy ukrán-afrikai reneszánszot fogunk előmozdítani, újjáélesztjük ezeket a kapcsolatokat". Mint fogalmazott:

ennek a kontinensnek szisztematikus, hosszú távú munkára van szüksége.

Az ukrajnai háború kezdete óta Kuleba háromszor járt Afrikában, hogy megkísérelje megnyerni az afrikai államok támogatását Moszkva befolyásával szemben. Júniusban egy afrikai államfőkből álló küldöttség is ellátogatott Kijevbe Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök vezetésével, és közvetítést ajánlott a háborúban álló felek között - amit Ukrajna elutasított - mielőtt Moszkvába utazott volna.

Miközben "a legtöbb afrikai ország" még mindig "semlegességét" mutatja a konfliktussal kapcsolatban, "az orosz pozíciók lassú eróziója zajlik Afrikában" - hangsúlyozta a miniszter, aki Kijev új partnerei között említette Libériát, Kenyát, Ghánát, Elefántcsontpartot, Mozambikot, Ruandát és Egyenlítői-Guineát a kontinensen. Hozzátette,

a mi stratégiánk nem az, hogy Oroszország helyébe lépjünk, hanem hogy kiszabadítsuk Afrikát Oroszország szorításából.

Kuleba egyben azzal vádolta meg a Kremlt, hogy "kényszert, korrupciót és félelemkeltést" alkalmaz annak érdekében, hogy az afrikai országokat a markában tartsa. Szerinte Moszkva csak "két erős munkaeszközzel rendelkezik Afrikában: a propagandával és a Wagner félkatonai csoporttal".

Kuleba "hazugságnak" nevezte azokat az aggodalmakat is, amelyeket Moszkva az afrikai élelmezésbiztonsággal kapcsolatban fejezett ki, miután Moszkva kilépett abból a megállapodásból, amely lehetővé tette az ukrán gabona Fekete-tengeren keresztül történő exportját. Az ukrán külügy irányítója arról is szólt, hogy a kijevi hadsereg által júniusban indított ellentámadás célja egész Ukrajna felszabadítása, "bármeddig is tart". Kifejtette:

amíg nem győztünk, addig több fegyverre lesz szükségünk, tovább kell lépnünk, mert a háború valóság, és ebben a valóságban győznünk kell. Nincs más megoldás

- hangsúlyozta.

Nyilatkozatában ugyanakkor azt ígérte, hogy a Nyugat által szállított fegyvereket nem fogják orosz területen használni. "Ha partnereink garanciát kérnek tőlünk arra, hogy ezt vagy azt a fegyvert csak ukrán területen fogjuk használni, akkor ezt a garanciát meg fogjuk adni, és tiszteletben tartjuk" - jelentette ki Dmitro Kuleba.

