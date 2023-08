Nem hívták meg Ukrajnát a világ vezető gazdasági hatalmainak találkozójára

A házigazda India nem hívta meg Ukrajnát a világ húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságát tömörítő csoport (G20) szeptemberi csúcstalálkozójára – jelentette be az indiai külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján Újdelhiben.

Szubrahmanjam Dzsaishankar indoklása szerint a G20 csoport a fejlődésről és a gazdasági növekedésről szól, nem pedig globális biztonsági kérdésekről. Mint fogalmazott, az ilyen ügyek megtárgyalására ott van az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT).

Az idei csúcstalálkozót szeptember 9. és 10. között rendezik meg „Egy Föld, egy család, egy jövő” mottóval.

Az indiai külügyminiszter bejelentése ellenére

Ukrajna továbbra is bízik abban, hogy valamilyen formában képviseltetheti magát a találkozón.

Mikola Tocsickij ukrán külügyminiszter-helyettes közölte: dolgozik partnereivel azon, hogy részt vehessen a találkozón, mivel a hazájában dúló háborúnak gazdasági következményei is vannak, amelyeket egyebek mellett a gabonaszállítási megállapodás körüli gondok is jól mutatnak. Jóllehet a G20 fóruma gazdasági, az újdelhi csúcson várhatóan az energiabiztonság, a műtrágyapiac és az élelmiszer-ellátási lánc kérdései is napirendre kerülnek, amelyek egytől egyig összefüggnek az ukrajnai háborúval.

A G20 országcsoport tagja Oroszország is, amelynek ukrajnai háborúja alatt ez már a második G20-csúcs lesz. A tavalyi bali találkozón videóhívás formájában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt, bemutatva tíz pontból álló béketervét.

Láthattuk, hogy a gabonamegállapodás meg nem hosszabbítása (Oroszország részéről) nem csak Afrika, de Ázsia és az egész világgazdaság számára is kihívást jelentő

– fogalmazott ukrán televíziócsatornáknak nyilatkozva Tocsickij.

India – amely az ukrajnai háború kérdésében semleges álláspontot képvisel – a csúcstalálkozóra meghívta Banglades, Egyiptom, Mauritius, Hollandia, Nigéria, Szingapúr, Spanyolország és az Egyesült Arab Emírségek képviselőjét is.

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images