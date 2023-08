Fotók: így néz majd ki az orosz hadsereg új egyenruhája

Az orosz katonai vezetés még télen jelentette be, hogy új egyenruhát kapnak az orosz haderő tagjai, a felszerelési elemek kiosztása az állománynak még a nyár elején elkezdődött. Ez alapján már tudni lehetett, hogy az orosz haderő valószínűleg megszabadul a sötétzöld alapú, EMR-mintájú gyakorlóktól és hivatalosan is rendszeresíti az amerikai Crye Precision által fejlesztett, Multicam-álcamintát.

Az Armija-2023 haditechnikai fórumon hivatalosan is bemutatták a nyilvánosságnak az új egyenruhát. Az új gyakorlócsalád VKPO 3.0 névre fog hallgatni és az előzetes bejelentéseknek megfelelően lesz belőle nyári, téli és átmeneti változat is. Úgy tűnik, a gyakorló ruházat mellé új málhamellényt is kapnak az orosz katonák.

Lots to say on this, but G99 (Triada now) is the absolute best quality you can buy- very similar to Crye or Arcteryx. This means the average Russian serviceman will have serious & comprehensive improvements to their kit, increasing their combat effectiveness, health, & morale. pic.twitter.com/QTyhNytoY2