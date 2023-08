Szép csendben felbukkant Magyarországon a KF51 Panther, Európa legmodernebb harckocsija

Ma történt meg hivatalosan is a Rheinmetall zalaegerszegi harcjárműgyárának átadója, az eseményről itt írtunk:

Érdekesség, hogy feltűnt a bemutatón egy KF51 Panther is, a Rheinmetall saját fejlesztésű, következő generációs harckocsija. A harcjárműről érdekes fotókat tett közzé a Pánczélosok.hu, egy hazai, harcjárművekkel foglalkozó online blog.

Nem ez volt a Panther első nyilvános szereplése, tavaly az Eurosatory 2022 haditechnikai konferencián mutatkozott be, viszont ez az első alkalom, hogy hazánkban, nyilvánosan is lehetett látni a páncélost. Nem lehet tudni jelen helyzetben, hogy egyszerű termékpromócióról volt-e szó, vagy körvonalazódik-e valamilyen megállapodás a magyar kormány és a Rheinmetall közt a harcjármű beszerzéséről. Armin Papperger, a Rheinmetall vezére korábban beszélt már arról, hogy a KF51-eset akár Magyarországon is lehetne gyártani, erre valószínűleg a ma átadott üzem is képes lenne:

Arról, hogy pontosan milyen képességekkel rendelkezik a KF51 Panther, itt írtunk:

