Nagyszabású akciót indítottak az orosz páncélosok Bahmutnál – Nem erre az eredményre számítottak

Felvételek érkeztek arról, hogy egy összesen hat páncélosból álló orosz roham indul meg az ukrán védelem áttörésére. A kísérlet gyorsan kudarcba fullad, és a harckocsioszlop jelentős veszteségeket kénytelen elkönyvelni. Katonai bloggerek szerint a bahmuti frontvonalnál próbálkoztak az oroszok, egészen pontosan a régóta súlyos harcokkal sújtott Kliscsivka település északkeleti részénél.

Információk szerint összesen 4 jármű veszett oda az akcióban, 2 darab T-80BV típusú harckocsi megsérült és ezért elhagyni kényszerültek az oroszok, és további 2 darab BMP páncélozott szállító harcjármű teljesen megsemmisült. Az áldozatok számáról nem tudni információkat, azonban a BMP funkciója elsősorban az, hogy a gyalogsági csapatokat szállítsa és emiatt minimális fegyverzettel van ellátva. Ez a tény arra enged következtetni, hogy jelentős emberáldozatot is követelt a vakmerő elképzelés.

Russians continue to frantically attack Klishchiivka south of Bakhmut but they have a huge problem: the Ukrainian positions overlooking the village from which any movement can be monitored and Russian troops effectively repelled, which btw. happens on a daily base. (Screenshot 1) pic.twitter.com/PxULLuZAWa