Először tett közzé videóüzenetet Prigozsin az elbukott Wagner-lázadás óta

Hétfőn a Wagner csoporthoz köthető Telegram-csatornákon jelent meg a videó, amelyben Prigozsin vélhetően Afrikában látható.

A Wagner-vezér egy sivatagos területen áll katonai ruhában, puskával a kezében. Távolabb tőle több fegyveres és egy pickup látható.

A videót nem sikerült geolokalizálni és megerősíteni, de vélhetően Afrikában készült.

A hőmérséklet 50 fok fölött van – ahogy szeretjük. A Wagner nagyobbá teszi Oroszországot az összes kontinensen – Afrikát pedig szabadabbá. Igazságosság és boldogság az afrikai embereknek, rémálommá tesszük az életet az Iszlám Állam, az al-Kaida és más banditák számára

– hangzik a videóban.

