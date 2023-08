Már Robotine központjában dúlnak a harcok, hamarosan elveszíthetik az oroszok a taktikai jelentőségű települést

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes szerint a Robotinébe történő behatolás után az ukrán katonák elkezdték megszervezni a civilek evakuálását, de az orosz erők továbbra is lövik őket.

Katonáink Robotine faluban vannak

– írta a Telegramon Olakszandr Tarnavszkij, a déli ukrán erők parancsnoka.

Robotine 10 kilométerre van a Zaporizzsja megyei Orihivtől, amely a Tokmak felé vezető úton fekszik.

Utóbbi fontos közúti és vasúti csomópont, elfoglalása stratégiai jelentőséggel bírna az Azovi-tengerhez való eljutás szempontjából.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet hétfői jelentésében azt írta, az ukrán erők taktikailag fontos területszerzéseket értek el Robotinében. Vasárnapi és hétfői geolokalizált felvételek szerint az ukrán csapatok elérték a település központját.

Az ISW szerint

a Robotine elleni támadások taktikai szempontból jelentősek,

mivel egy előrenyomulás lehetővé tenné az ukrán erők számára, hogy a legsűrűbb aknamezők mellett kezdjenek el tevékenykedni.

Az ISW térképe mutatja a déli front mostani állását:

Geolocated footage published on August 20 and August 21 indicates that Ukrainian forces reached the central part of (10km south of Orikhiv) and broke through some Russian defenses south of Mala Tokmachka (9km southeast of ). #Robotyne