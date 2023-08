Ritka amerikai páncélost lőttek ki az oroszok: elveszett az ukrán fronton egy M1132 ESV

Az incidensről készült felvételen jól látható a lángoló M1132 ESV, a képsorokat valószínűleg egy orosz drón rögzítette. Azt nem tudni, pontosan mi végzett a Strykerrel.

: A Ukrainian M1132 Stryker engineer squad vehicle was destroyed by Russian forces in the vicinity of Robotyne, Oblast. This is the first confirmed loss of this vehicle type. #Ukraine