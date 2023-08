Lemásolták az ukránok a rettegett orosz sztárfegyvert – Hamarosan a fronton mutatkozik be a Perun

A miniszter elmondása szerint már vannak olyan ukrán vállalatok, akiknek sikerült megalkotniuk az orosz fegyveres erők által előszeretettel használt Lancet kamikaze drónok ukrán változatát.

Az új ukrán kamikaze drón műszaki specifikációit, tervezett gyártási mennyiségét és költségeit a miniszter nem hozta nyilvánosságra. Hozzátette azonban, hogy már világos elképzelés van arról, hogy hány „Perunt” fognak átadni a hadseregnek, és jelenleg a termelés felfuttatására koncentrálnak.

Ukrainian Deputy Prime Minister Mykhailo Fedorov:Ukraine will soon send its pic.twitter.com/C7ZaNITzu3