Orbán Viktor bejelentette: Európa legmodernebb harckocsiját magyarok is fejlesztik

Arra a kérdésre, hogy a hiúz vagy a leopárd lesz a Kárpátok nagymacskája, Orbán Viktor a rövid videóban úgy felelt:

hiúzt gyártunk, leopárdot veszünk, és beszálltunk a párduc fejlesztésébe.

Ez az első hivatalos megerősítése a kormány részéről annak, hogy Magyarország is részt vesz a Rheinmetall kísérleti stádiumban lévő harckocsijának, a KF51 Panther fejlesztésében.

A kormányfő a videóban azt is hozzátette, hogy

majd meglátjuk, melyik fut be. A kutatások szerint talán a párduc.

A párducra keresztelt harckocsiról az elmúlt hónapokban egyre több információ jelent meg. Legutóbb egyébként épp a héten. A zalaegerszegi gyárátadón is bemutatták ezt a harckocsit. A harcjárműről érdekes fotókat tett közzé a Pánczélosok.hu, egy hazai, harcjárművekkel foglalkozó online blog. Nem ez volt a Panther első nyilvános szereplése, tavaly az Eurosatory 2022 haditechnikai konferencián mutatkozott be, viszont ez az első alkalom, hogy hazánkban, nyilvánosan is lehetett látni a páncélost.

Arról, hogy pontosan milyen képességekkel rendelkezik a KF51 Panther, itt írtunk:

A KF51 Panther közepes/általános harckocsi a német vállalat legújabb fejlesztése, amely prototípusát tavaly júniusban mutatta be a Rheinmetall. A Panther fő fegyverzetét egy 130 milliméteres harckocsiágyú képezi majd, melyet egy automata utántöltőrendszer szolgál ki. A fegyverrendszer a "Future gun system" nevet kapta és a Rheinmetall elmondása szerint képes bármilyen jelenleg ismert páncélozott harcjárművel felvenni a harcot. A Rheinmetallnak hazánkban is van érdekeltsége, a Zalaegerszegen épített üzemet a héten adták át hivatalosan. A zalaegerszegi üzemben többek között KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek (ez az Orbán Viktor videójában említett hiúz) készülnek majd, amelyek gyártósorai elsőként a világon Magyarországon épülnének ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher