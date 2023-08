Ukrán hírszerzés: rendkívüli módszerhez nyúltak az oroszok, hogy megvédjék Putyin uralmának egyik szimbólumát

A Krími híd a félsziget elfoglalásának egyik nemzetközi szimbóluma. Éppen ezért Ukrajnában gyűlölt jelkép, míg az oroszok számára státuszértékű. A híd a 2022-es orosz invázió előtt kötötte össze az orosz szárazföldi területeket a stratégiai fontosságú félszigetet anélkül, hogy ukrán ellenőrzés alatt álló területeket érintettek volna.

Az objektum az invázió során kiemelt ellátási útvonalként funkcionál, ezért az fontos ukrán célpont.

A háború kezdete óta több támadás is érte a szerkezetet, két alkalommal komolyabban is megsérült. A HUR ukrán katonai hírszerző szolgálat információi szerint az oroszok a további támadások elkerülése érdekében a híd körül kompokat süllyesztenek el. A kiszivárgott értesülés alapján összesen hat járművel akadályoznák a szerkezet megközelítését és ezek közül az elsőt már el is süllyesztették. Moszkva további akadályokat tervez felállítani a vízi útvonalon.

Az elképzeléssel gyakorlatilag teljesen elzárnák az Azovi-tenger hajókijáratát a Fekete-tenger felé.

Az ukrán hírszerzés szerint ezek a lépések az orosz hadvezetés kétségbeesését mutatják, hogy milyen primitív módszerekkel igyekeznek megvédeni a kulcsfontosságú objektumot. Az eddigi legsikeresebb támadások a vízről és a szárazföldről érkeztek: tavaly októberben egy robbanóanyaggal megpakolt teherautó detonációja okozott komoly károkat, míg idén júliusban ukrán drónhajók csapódtak a hídnak. Mindkét esetben az ukrán belföldi hírszerző szolgálat, az SzBU vállalta magára a támadásokat.

A címlapképen a Krími híd látható a Kercsi-szorosban. Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images