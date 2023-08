Videó: így csapott le az orosz Szu-30-as az ukrán haditengerészet hajójára

A megosztott felvételen az orosz védelmi minisztérium állítása szerint egy, az Amerikai Egyesült Államokban gyártott, Willard Sea Force motorcsónak megsemmisítését láthatjuk. A légicsapást egy, a Fekete-tenger felett repülő orosz Szu-30-as vadászbombázó hajtotta végre a beépített gépágyúja segítségével.

Footage of a U.S.-made Willard Sea Force speedboat with an AFU landing party on board in the Black Sea, east of Snake Island. An Su-30 made a gun run and destroyed the craft. pic.twitter.com/6Zb2AE2g5O