Videó: lecsapott Moszkva belvárosára az ukrán drón

Hatalmas robbanással csapódik be egy ukrán pilóta nélküli jármű Moszkva egyik központi épületébe. Szergej Szobjanyin, a város polgármestere arról számolt be, hogy egy építés alatt álló szerkezetet ért támadás. Ez már a hatodik egymást követő éjjel volt, hogy az orosz fővárost a légtér felől érik el az ukrán eszközök. A polgármester hozzátette, hogy két másik drónt semlegesített a légvédelem. A becsapódás moszkvai idő szerint hajnali 3 óra magasságában volt.

Surveillence footage of the Ukrainian UAV attack on Moscow City. pic.twitter.com/hw0QVZ6oZA